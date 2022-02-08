Doğduğu ev müze oluyor!

DHA

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in (70) doğduğu Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesi'nin avlusundaki mağarada bulunan ev, turizme kazandırılacak.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor." dedi.