İbrahim Tatlıses'in acı günü

"İYİ BİR AİLE REİSİYDİN"

İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımda, "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im..." ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ise başsağlığı mesajları ile Tatlıses'e destek oldu.