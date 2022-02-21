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İbrahim Tatlıses: Hastayım, kimse yanımda yok!

Daha önce, "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler" sözleriyle isyan eden İbrahim Tatlıses, bu kez aile fertlerine sitemde bulundu. Hasta ve tek başına olduğunu dile getiren ünlü türkücü, "Ailem yanımda yok, kimse yanımda yok!" dedi

21.02.2022 - 15:05 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM / AA

  • 11 senedir sahnelerden uzak olan İbrahim Tatlıses, konser vermişti. Türkücü, bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo!" tezahüratına karşılık vermişti.

    Tatlıses, "Benim için insanların önünü kapatıyor' dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? Madem yokum onca zaman ne yapabildiler? İşte şimdi buradayım." demişti.

  • "BU SAATTEN SONRA KİMSEYE HESAP VERMEM"

    İbrahim Tatlıses, bu kez "İbo Show" adlı programında ise aile fertlerine sitem etti. "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim." diyen Tatlıses, "Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • "HASTAYIM, KİMSE YANIMDA YOK!"

    Zaman zaman çocuklarıyla sorun yaşayan İbratim Tatlıses, açıklamasının ardından, "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım. Kimse yanımda mı? Yok" diyerek de şaşırttı.

  • "ALLAH 'YÜRÜ YA KULUM' DERSE KİMSE ONA 'DUR' DİYEMEZ!"

    Ünlü isim, ayrıca uzun yıllar sonra ilk konserini geçtiğimiz sene eylül ayında İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleştirmişti. Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamış ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

  • "10 GÜN PROVA YAPTIM"

    Sahne öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İbrahim Tatlıses, "Süperim süper. Beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." diye konuşmuştu.

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