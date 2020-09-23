İbrahim Tatlıses Dilan Çıtak olayı magazin gündemine damgasını vurdu. Dilan Çıtak katıldığı bir tv programında, "Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu" açıklamasında bulundu. Öte yandan Çıtak, İdo Tatlıses ile de aralarının bozuk olduğunu söyledi.

İDO TATLISES İLE KONUŞMUYORUZ

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.

Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak, "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.

"BABAMDAN NEFRET ETTİĞİM ZAMAN OLDU"

"Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan "Hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?" sorusuna da çok yüreklilikle cevap verdi. Babasından ayrımcılık yaptığı zamanlarda nefret ettiğini ifade eden Çıtak, "Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu" diye konuştu.

İBO'YA SİZ DİYE HİTAP EDİYOR

Çıtak babasının değil ama babasının çevresinin yoluna taş koymaya çalıştığını da söyledi. Çıtak "Babam dediğiniz kişi hangisi?" sorusuna Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak, babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.Çıtak kendisine sorulan "Babanızda olan hangi huyu eşinizde görmek istemezsiniz?" sorusuna da cesur bir yanıt verdi. Çıtak bu soruya "Çapkınlık ve kadınlara olan tavrı" cevabını verdi.