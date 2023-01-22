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İbrahim Tatlıses: Bende çok torun var

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli ve dünürü Sinan Şefkatli ile kahvaltıda bir araya geldi. Tatlıses, İdo bey ve Yasemin hanımdan torun isteğinde bulundunuz mu?” sorusuna “Bende torun çok var” cevabını verdi

Giriş: 22.01.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim Tatlıses: Bende çok torun var
“Bende çok torun var”
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HABERTURK.COM

İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli ve dünürü Sinan Şefkatli ile kahvaltıda bir araya geldi. Tuna’nın Zekeriyaköy'deki evinde organize ettiği kahvaltı yaklaşık 3 saat sürdü. Kahvaltı sonrası kapıda görülen aile, gazetecilere aile pozu verdi.

Derya Tuna’nın davetlisi olarak bir araya geldiklerini ifade eden İbrahim Tatlıses, “Derya hanım sağ olsun davet etti, geldik. Dünürlerle güzel bir kahvaltı yaptık” dedi. Tatlıses, muhabirlerin “Tüm aile buluşmuşken İdo bey ve Yasemin hanımdan torun isteğinde bulundunuz mu?” sorusuna “Bende torun çok var” diyerek esprili bir yanıt verdi. Derya Tuna, Tatlıses’i yanaklarından öperek aracına kadar yolcu etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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