Sanatçı İbrahim Tatlıses, 4. doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını yaptırmak için soluğu İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldı.

Tatlıses, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i de makamında ziyaret etti.

Öncel'in 4. doz Covid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren ünlü şarkıcıya sağlık çalışanları aşı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İbrahim Tatlıses, gönderisine "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun! Ohh 4. aşımı da oldum şükür." notunu düştü.