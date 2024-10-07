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        Haberler Spor Futbol İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya - Futbol Haberleri

        İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya

        Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda +100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:50
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        İbrahim Tataroğlu'ndan bronz madalya!
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        Tacikistan'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de gerçekleştirilen ve 67 ülkeden 539 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den 12 isim madalya mücadelesi verdi.

        Şampiyonanın son gününde +100 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu İbrahim Tataroğlu, üçüncülük müsabakasında Rumen rakibi Darius Dobre'yi yenerek bronz madalya kazandı.

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