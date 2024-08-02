İbrahim Tataroğlu, dünya şampiyonuna elendi; Paris 2024'e veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda +100 kiloda mücadele eden milli sporcumuz İbrahim Tataroğlu,son dünya şampiyonu Güney Koreli sporcu Kim Minjong'a ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu İbrahim Tataroğlu, ikinci turda Güney Koreli rakibine yenilerek elendi.
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında erkekler +100 kilo son 32 turunda Slovenyalı Enej Marinic'i yenen 18 yaşındaki İbrahim Tataroğlu, son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim ile karşılaştı.
İbrahim Tataroğlu, son dünya şampiyonu ve bir numaralı seribaşı rakibine ippon puanıyla yenilerek oyunlara veda etti.