İbrahim Okur'un FETÖ yöneticiliğinden aldığı hapis cezasının onanması istendi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak, 10 yıl hapis cezası verilen Okur hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Başsavcılık, dosyayla ilgili tebliğname hazırlayarak Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderdi.

Tebliğnamede, sanık Okur'un hapis cezasının onanması istendi.

Dosyayla ilgili son kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek.