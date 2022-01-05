Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem ve oğlu Ömer ile birlikte Tarabya'daki bir balıkçıdan çıkarken objektiflere yansıdı.