Anlamsız panik!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki akşam çocukları İrem Kutluay ve Ömer Kutluay ile birlikte yemek yedi. Etiler'deki bir mekandan çıkan Kutluay ailesi, hızlıca araçlarına bindi.

Muhabirlere selam veren İbrahim Kutluay, "Kolay gelsin arkadaşlar, hep birlikte yemek yedik." dedi.

Arabaya binerek, görüntü vermek istemeyen İrem Kutluay'ın, elleriyle yüzünü gizlemesi dikkat çekti.