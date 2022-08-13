"UFAK BİR KAZA GEÇİRDİM"

Basın mensuplarının, "Kolunuzu nasıl kırdınız?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Kendirci, "Kaykay sürerken ufak bir kaza geçirdim ve kolumu kırdım." dedi.

Oyuncu, aynı zamanda eylül ayında hem dijital hem de ana akım bir kanalda yeni projeler ile ekranlara döneceğini dile getirdi.