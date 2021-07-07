İbrahim Kalın, TRT EBA'ya konuk olacak

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Telafide ben de varım çağrımıza 'Düşünce Tarihi' dersi ile ses veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın Hoca’mıza gönülden teşekkürler... Dersin sonunda bağlamasını eline alıp öğrencileriyle türkü söyleyen Hoca kolay bulunmaz:) Bu Cuma saat 21.00’de hep birlikte izleyelim" paylaşımında bulundu.

Bakan Selçuk'un paylaşımına da Kalın'dan yanıt geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından, "Sevgili Ziya hocam. Dersten ve sınıftan hiç çıkmayan bakan da kolay bulunmaz. Bu davete icabet benim için hem bir vazife hem de bir keyifti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet #telafidebendevarım" mesajını paylaştı.