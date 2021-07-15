FETÖ'yle mücadelede kararlılık mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

FETÖ'yle mücadele konusunda önemli mesajlar veren Kalın, "30-40 yıllık yapıyı tasfiye etmek kolay değil" dedi.

Sözcü Kalın, "Mesele sadece Türkiye'de olup biteni anlatma meselesi değil. FETÖ terör örgütü kendi aklıyla yapmadı. Onların ve başkalarının emelleri bir araya geldi ve bu darbe teşebbüsü oldu. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. Bu bütün Türkiye'yi hedef alan bir ihanet girişimiydi. Buna karşı da cevap bütün milletten geldi. Herkes çok net bir tavır aldı" diye konuştu.

İbrahim Kalın, "Bu tür tehditler söz konusu olduğunda tavizler verilmesinin söz konusu olmadığını herkes bilmeli. Birçok terör mensupları Türkiye'ye getirdi, bundan sonra da bu mücadele devam edecek" ifadelerini kullandı.