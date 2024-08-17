İbrahim Hatipoğlu: VAR hakeminin akıbetinin takipçisiyim

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, VAR'dan dönen gol kararını doğru bulmadıklarını belirtti.

Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başındaki maçların her zaman zor olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Güzel bir lig maçı izledik. Ben takımımızı ve taraftarımızı aldıkları galibiyetten dolayı kutluyorum. Konyaspor da iyi takım, çok iyi mücadele ettiler. Geçen sene buradan şampiyon dönmüştük. Bu gün de galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Hatipoğlu, Galatasaray'ın attığı golün, VAR hakemi kararıyla iptal edilmesini eleştirdi.

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Hakemin iyi maç yönettiğini ancak VAR'dan gelen müdahaleyle performansına gölge düşürüldüğünü dile getiren Hatipoğlu, "Hiç akıl almayacak şekilde bu pozisyon iptal edildi. VAR'ın müdahalesinin gerekmediği bir pozisyon. Defalarca izledik. Fiziksel tamasın bile olmadığı, çok net bir şekilde oyuncumuzun temas ettiği bir topa nasıl oldu da VAR çağırmasıyla gol iptal edildi anlamış değiliz. Sezon başında federasyon başkanı, 'VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok.' demişti. Dolayısıyla federasyon başkanının VAR hakemiyle ilgili yaptırımlarını ve düşüncelerini merakla bekliyorum." diye konuştu.

Hatipoğlu, önlerinde çok önemli bir Avrupa haftası olduğunu anımsatarak Türk takımlarının gruplarda yer almasının önemine dikkati çekti.