Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya "kırmızı kart" sorusu! - Galatasaray Haberleri

        Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya "kırmızı kart" sorusu!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Ilıcalı ise bu sözleri sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla cevapladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 02.04.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatipoğlu'ndan Ilıcalı'ya "kırmızı kart" sorusu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek, "Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin sadece sahada kalmasını diliyoruz" dedi.

        Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler verdi:

        "Sahada rekabeti unutmuş ve tüm konsantrasyonunu hakem dizayn etme ve algı oluşturmak üzerine inşa etmiş rakip kulübün yöneticisi Acun Ilıcalı’nın yaptığı son açıklamalar, Türk futbolunda oluşturdukları kirli oyun sahnesinin bir devamı niteliğindedir. Hafıza kaybından bahseden Acun Ilıcalı’nın bu sene ortaya atılmış bir piyon olduğunun çok farkındayım. Kendisi sağa sola sataşıp huzursuzluk oluşturmak, nefret dilini köpürtmek yerine gelecekte Türk kamuoyunda hafızalarda nasıl kalacağını düşünse çok daha sağlıklı olur.Madem kendisinin böyle bir talebi oldu bu kişinin hafızasını tazeleyelim;

        REKLAM

        - Geçen sene oynanan kritik Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında VAR ile organize çalışarak "hissiyatımsı" bir penaltı vererek maçı ev sahibine hediye eden,

        - Bu sezon Hatayspor ve Kasımpaşa ile oynadığımız maçlarda verip, vermediği kararlarla maçın skoruna direkt etki eden,

        - Bu sezon Fenerbahçe - Samsunspor maçında konuk takımı haksız yere eksilten, söz konusu hakeme "muhtemelen Galatasaraylı" demekle amacının her zamanki gibi algı ve manipülasyon olduğu açıkça görülüyor. Galatasaray’la ilgili her türlü safsatayı dile getiren Ilıcalı’dan, Fenerbahçe’ye ligin şu dönemine kadar neden hiç kırmızı kart gösterilmediğini açıklamasını bekliyorum. Galatasaray Spor Kulübü olarak, bu kirli zihniyetin yok olmasını, yeşil sahalara sükunet ve barışın gelmesini ve rekabetin ‘sadece’ sahada kalmasını diliyoruz."

        ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunmuştu.

        Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.

        "Öncelikle 51. kez söyleyeyim diyerek cuma akşamı 'yabancı hakem istiyoruz' dedim. 52. kez diyeyim, yabancı hakem istiyoruz. Bu konuda hep yabancı hakem istiyoruz dedik. Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'konuşmuyorlar' dedi."

        "SKANDAL BİR AÇIKLAMA YAPTI"

        "Asıl benim en çok ilgimi çeken, tam anlamıyla skandal bölüm şu; 'bizim iç sahamızda avantajımız vardı hakem konusunda', avantajları varmış, 'rakibimiz algı yaratarak, gündem yaratarak yabancı hakem geldi' diyor. Aynen şunu söylüyor, 'Hakem konusunda iç sahada avantajımız vardı ve rakibimiz algı yarattı, onu bunu yaptı' beni de suçluyor 'yabancı hakem geldi' diyor. Benim bir sorum var, Galatasaray'ın iç sahada nasıl bir hakem avantajı var? İki yıldır biz bunu soruyorduk. İç sahada hakemler, Galatasaray'a adil davranmıyor diyorduk. Bir Galatasaraylı yönetici çıkıp 'İç sahada yerli hakemler konusunda avantajımız vardı' derse bizi doğrulamış olmuyor mu! Biz de onu diyoruz evet, iç sahada avantajınız vardı. Biz kendi iç sahamıza da yabancı hakem diyoruz. Fenerbahçe Kulübü iç saha maçına 'yabancı hakem verin, adalet istiyoruz' diyor. Ayrıcalık isteyen Galatasaray, üzülerek söylüyorum, bu da ispatı 'İç saha maçında yerli hakem vardı, baskı yapıldı ve yabancı hakeme çevrildi' diyor. Bu artık ispatı. Bunu ileride de çok gündeme getireceğim. Skandal bir açıklama. 'İç sahada yerli hakemle avantajımız var' dediğiniz dakika itibarıyla hakemler üzerinde baskı yaptığınızı ve avantaja çevirdiğinizi ispat ediyorsunuz. Çıkıp başka bir şey desinler, ben de bundan sonra güleyim."

        ILICALI'DAN CEVAP GECİKMEDİ

        Acun Ilıcalı bunun üzerine ezeli rakiplerinin yöneticisine bir kez daha yanıt verdi.

        Acun Ilıcalı paylaşımında; "Duymadı desek mümkün değil, duydu ama anlamadı desek hiç mümkün değil, hafıza kaybı desek imkansız… Böyle bir çelişkiye ne söylenebilir ki.." ifadelerini kullandı.

        VİDEO SONRASI HATİPOĞLU'NDAN BİR CEVAP DAHA

        Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşım sonrasında İbrahim Hatipoğlu, X'ten çarpıcı bir paylaşım daha yaptı.

        Hatipoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

        "Maç sonu yalandan dostlar alışverişte görsünvari açıklamalarınla kendi etrafındaki dalkavukları kandırabilirsin ama Türk futbol kamuoyununa yediremezsin. İşin gücün fıtratın algı…"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı yapanlara tazminat davası açılabilir
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        'Kilit Kavşak'ta dönüş trafiği
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Habertürk Anasayfa