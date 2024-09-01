İbrahim Hatipoğlu'ndan Fenerbahçe ve VAR tepkisi

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Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu:

"Adana bizim için çok değerli bir yer. Burada çok güzel maçlar çıkarıyoruz. Bugün de güzel bir oyunla galip geldik. İki takımı da kutluyorum. seyircimize de teşekkür ediyorum. Küçük bir sitemi de bilet fiyatlarına yapmak istiyorum. 1905 lira güzel bir rakam ama Anadolu insanı için bu rakam çok fazla."

"Maçın hakemi için konuşmak istiyorum. Çok ucuz iki penaltı ile karşı karşıya kaldık. Bu maç böyle olmasaydı ne olurdu? Çok kolay verilen iki penaltı ile bizi cezalandırdılar. Son dakikada bizim kazandığımız kırmızı kartı VAR uyarısıyla vermesi düşündürücüydü. Ligin başındayız! Hakemlerin çok dikkatli olması gerekiyor."

REKLAM FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI "Dünkü maçta neredeyse faulün yerini yedek kulübesi belirleyecekti. Biraz daha hakemlerimizden dikkatli olmalarını bekliyoruz." HERMOSO YANITI "Ayrılan oyuncular var. Hizmetleri için teşekkür ederiz. Elbette yerlerini dolduracağız. İsim söylemek doğru değil. 4 Eylül'e kadar Avrupa'ya liste vereceğiz. Galatasaray için en doğru isimleri kulübe kazandıracağız. Ligde ilk 3 maçımızı kazanarak milli araya girmek bizim için önemliydi." "AVRUPA'DA FİNAL İSTİYORUZ" "Bizim takımımız lige başlarken form tutma ve doğru oyunu oynama konusunda zamana ihtiyaç duyuyor. Şampiyonlar Ligi bizi üzdü ama yeni formatta Avrupa Ligi var. Hem şampiyon olmak hem de Avrupa'da final oynamak istiyoruz. 3 büyük takım da Avrupa'da. Burada kendi aramızda da bir yarış olacak. Avrupa'da keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum."