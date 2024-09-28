Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Çok kolay bir penaltı verildi!
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Fikstürü eleştiren Hatipoğlu, "Çok kolay bir penaltı verildi" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, yönetici İbrahim Hatipoğlu mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Hatipoğlu'nun açıklamaları:
Yol kazası oldu, rekoru kıramadık. Üzgünüz ama ilk yarıdaki oyunu genele yayarak devam edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne konsantre olacağız. Bu yol kazası ve hepimiz bundan ders çıkarmalıyız.
"ÇOK KOLAY PENALTI VERİLDİ"
Bu maçı hakeme bağlamak doğru olmaz. Genç hakemleri destekliyoruz. Ancak önde olduğumuz maçlarda hakemler çok kolay veriyor. Adana Demirspor, Fenerbahçe ve bu maç. Yine çok kolay penaltı verildi, VAR müdahalesi ile verildi. Uzun süre incelendi. Sanki biz öndeyken, hakemler daha rahat penaltı arıyor. Bu maçın hakemi iyi maç yönetti, genç bir hakem için iyiydi. Ancak skora göre penaltılar kolay veriliyor.
"TFF BÖYLE TAKDİR ETMİŞ!"
Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk, ona göre takım kurduk. Rotasyon diyemeyiz, ilk yarı çok iyiydik. Kimse eksiklikleri hissetmedi ama yorgunluklar ortaya çıktı. Okan Hoca, bu maçı yarın oynayabileceğimizi söyledi. Böyle fırsat ve olanak vardı. Ancak TFF böyle takdir etmiş. 3-0 öne geçtiğimiz maçı kazanarak bitirmeliydik.