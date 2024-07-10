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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İbrahim Hacıosmanoğlu resmen aday oluyor - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu resmen aday oluyor

        Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 16 kulübün desteği ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına resmi adaylık için başvuru yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:56
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        İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak olan seçimleri için adaylık başvurusunda bulunacak.

        16 kulübün desteğini arkasına alan Hacıosmanoğlu, 10 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına resmi adaylık için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

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