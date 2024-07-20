İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı

Hacıosmanoğlu’nun iyi bir jenerasyon yakalayan milli takımın Montella ile önümüzdeki dönemde daha başarılı olacağına inandığı belirtilirken yeni TFF başkanı, genel kurulda yaptığı konuşmada da bunun altını çizmiş ve “Ben Avusturya maçından sonra Milli Takım’ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.