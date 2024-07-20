İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
Yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili kararını verdi
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Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile en kısa sürede bir araya gelecek.
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TFF’nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldıktan sonra milli takımlardan sorumlu üye ile birlikte Montella’ya destek verileceği ve hedefin önce Avrupa Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası elemeleri olduğu vurgulanacak.
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Hacıosmanoğlu’nun iyi bir jenerasyon yakalayan milli takımın Montella ile önümüzdeki dönemde daha başarılı olacağına inandığı belirtilirken yeni TFF başkanı, genel kurulda yaptığı konuşmada da bunun altını çizmiş ve “Ben Avusturya maçından sonra Milli Takım’ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz” ifadelerini kullanmıştı.
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İDDİALARA YALANLAMA
Türkiye Futbol Federayonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Montella'nın gönderilip yerine Şenol Güneş'in getirileceği iddiası doğru mu" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
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"Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum."
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