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        Haberler Spor Futbol İbrahim Hacıosmanoğlu: Adil ve adaletli olacağız - Futbol Haberleri

        İbrahim Hacıosmanoğlu: Adil ve adaletli olacağız

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sezon Başı Temsilci Seminerleri'nin ortak açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:25
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        "Adil ve adaletli olacağız"
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Sezon Başı Temsilci Seminerleri'nin ortak açılış töreni yapıldı.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Temsilciler Kurulu tarafından Temsilciler Kurulu Talimatı kapsamında düzenlenen seminerlerin ortak açılış töreni, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Gün boyu süren Üst Klasman Temsilcileri (ÜKT) ile Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri (FGAT) semineri öncesi yapılan ortak açılış törenine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Örnek ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin de katıldı.

        Klasman temsilcilerinin eğitimleri sabahki oturumla sona ererken üst klasman temsilcileri ile federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcilerinin eğitimleri başladı.

        İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: ADİL OLMAKTAN RAHATSIZ OLANLAR BİZDEN DEĞİLDİR

        Seminerde konuşma yapan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, adalet duygusunun hakim olduğu bir futbol ikliminin önemine değinerek "Hakem arkadaşlarıma da onu söyledim, size de aynı şeyi söylüyorum, bir süredir konuşuluyordu, 'Temsilci ve gözlemci raporları sonradan değişiyor, o yapılıyor, bu yapılıyor.' Bunların hiçbiri ne size yakışır ne bize yakışır ne sizin çocuklarınıza ve ailenize taşıdığınız soyadınıza ne de temsil ettiğiniz camiaya yakışır. Sizden istediğim, forma, renk, güçlü güçsüz ayırt etmeden, namuslu bir şekilde gördüklerinizi yazmak. Bunları yazdığınızda da gerçekten rahatsız olanlar olabilir, bizi ilgilendirmiyor. Biz adil ve adaletli olacağız. Adil ve adaletli olmaktan, bu iklimi yaratmaktan rahatsız olanlar zaten bizden değildir." şeklinde konuştu.

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