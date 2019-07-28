KARAKOLLUK OLDU

Ünlü oyuncunun dün gece gitmiş olduğu bir mekanda Ula Belediye Başkanı'nın oğlu ve arkadaşları ile kavga ettiği, olay sonrasında ise gözaltına alındığı öğrenildi. Kavganın ardından Belediye Başkanı, gece jandarmayı arayıp olaya müdahil oldu.