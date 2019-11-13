Türkiye - İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk Mevlana' adlı sinema filminin çekimleri sürüyor. Hassan Fathi'nin yönettiği ve Farhad Tohidi ile birlikte senaryosunu yazdığı filmde İbrahim Çelikkol, Selçuklu komutanı 'İskender'i canlandırıyor. Gençlik aşkını kalbine gömüş onurlu ve gururlu aynı zamanda iradeli, devletine ve ilkelerine bağlı bir komutan olan 'İskender', Mevlana ile tanıştıktan sonra irfani aşk yolunda büyük çelişkiler yaşayarak en büyük savaşı kendisine veriyor.

'Mest-i Aşk Mevlana'nın savaş sahnelerinde İbrahim Çelikkol'un kamera karşısına geçmeden önceki hazırlığı 5 saat sürdü. Oldukça zorlu sahnelerin çekimlerinde çok sayıda figüran da rol aldığı film, gösterime 202'de girecek.