Eski tatları, yeni dokunuşlarıyla jürilere sunan yarışmacılar arasından bu hafta kim elenecek? Geçen hafta Ahmet Can’ın elenmesiyle, yarışmaya katılan Derya Köse’nin yaptığı yemekler beğenilecek mi? Derya ile Eray daha ilk haftadan neden tartıştı? Sakarlıklarından kurtulamayan Ecem, başına ne dertler açacak? Şef Danilo Zanna kime takım çalışmasında hiçbir şey yapmadığını söyledi? Bu haftanın zorlayıcı menüsünde olan enginarı pişirmede kimler başarılı olacak? Aylin Şef kime iş teklifinde bulundu?