"BABANIZIN KOPYASISINIZ"

Eşi ve çocuğu ile aile ziyaretine giden Büyükak, o anları da takipçileriyle paylaştı. Babası Yusuf Büyükak ve Aslan Oktay ile birlikte objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, çekilen fotoğrafı "Babam ve oğlum." notuyla yayınladı.

İbrahim Büyükak'ın paylaşımına bazı takipçileri "Babanızın kopyasısınız!" ve "Yemin ederim ilk başta babayı uygulama ile yaşlandırılmış İbrahim Büyükak sandım!" gibi yorumlar yaptı.