İbo Show'un yılbaşı programında kullanılan filtre geceye damga vurdu
Yılbaşına özel olarak yayınlanan İbo Show'da sanatçıların yüzlerine uygulanan filtreler geceye damga vurdu. Sosyal medyada eleştiri alan filtre uygulamasına tepkiler yağdı
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İBO SHOW'DAKİ FİLTRE GÜNDEM OLDU
Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Bülent Serttaş gibi isimlerin konuk olduğu İbo Show'da sanatçıların yüzüne uygulanan filtre efekti fazla uygulanınca sosyal medyada konuşulan görüntüler ortaya çıktı.
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Uygulanan filtrenin ayarı fazla kaçınca konuklar adeta yapay zekaya dönüştü. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri izleyenleri şaşırttı.
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İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ
Programda meydana gelen filtre efekti sosyal medya üzerinden eleştirilere maruz kaldı. X (Twitter) kullanıcıları sanatçıların bu haline tepki gösterdi.
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Armağan Çağlayan, “25 yıl televizyon işi yaptım, ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil” yorumunda bulundu.