Her hafta sıkı bir şekilde takip edilen İbo Show'da bu hafta yine sürpriz konuklar var. Ekrana uzun süre ara veren İbrahim Tatlıses seyircilere yine eğlenceli ve hüzünlü anları aynı anda yaşatacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ oluyor. İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada da ilk kez programa katılacak.