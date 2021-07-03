Her hafta sevilen konukları ile seyircinin karşısına çıkan İbo Show'un yeni bölümleri Cumartesi akşamları yayınlanıyordu. Bu akşam programın yeni bölümü yayınlanmadı. İbo Show neden yok? İbo Show yeni bölüm ne zaman?

İBO SHOW NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İbo Show'un yeni bölümü gelecek sezon yayınlanacak. Program geçen hafta sezon finali yapmıştı.