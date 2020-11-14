İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana döneceği İbo Show'un yeni yayın tarihi netleşti.

31 Ekim'de ekrana gelmesi planlanan İbo Show, İzmir'de yaşanan ve ülkeyi acıya boğan depremin ardından ertelenmişti. İbo Show'un ilk bölüm tarihi hakkında karar verildi. Peki İBO Show ne zaman, saat kaçta başlayacak? İBO Show'un ilk konukları kimler? İşte haberin detayları...

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.