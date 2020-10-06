İbo Show, Star TV'de hayranları ile buluşacak. İlk bölümün konukları Deniz Seki ve Kutsi olacak. İbrahim Tatlıses, seyirciyi yıllar öncesine götürecek. Tatlıses “O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano’ya ilk sözleri ne oldu?" sorularına yanıt verecek.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbo Show yeni bölümleri ile yakında Star TV'de ekrana gelecek.

İbrahim Tatlıses’in yeniden ekrana dönmesini büyük sevinçle karşılayan Deniz Seki ve Kutsi, çok anlamlı bir hediye ile duygularını ifade etti. Yanlarında getirdikleri dev nazar boncuğunu Tatlıses’e veren Deniz Seki ve Kutsi, güçlü bir başlangıç dilediklerini ilettiler.