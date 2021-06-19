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İBO SHOW hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show ne zaman başlayacak?

Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato'nun konuk olacağı İbo Show araştırılıyor. İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Show her hafta birbirinden renkli isimlerle izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. İbo Show ne zaman, kaçta başlayacak? İbo Show hangi kanalda?

19.06.2021 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
İBO SHOW hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show ne zaman başlayacak?

Her hafta sosyal medyanın gündeminde oturan İbo Show araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta cumartesi akşamları birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen İBO Show'un yayın saati merak konusu oldu. 19 Haziran Cumartesi akşamı İbo Show'a konuk olacak isimler Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato olarak duyurulmuştu. İşte İBO SHOW yayın saati

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

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