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İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi! Her gün 1 avuç yemenin faydaları saymakla bitmiyor

İbn-i Sina'nın 1000 yıllık reçetesi!

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında bahsettiği ve birçok faydası olduğu bilinen beyaz leblebi hakkında araştırmalar yapılıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan beyaz leblebinin vücuda olan faydaları hakkında İbn-i Sina'nın da verdiği bilgilerden yararlanılmıştır. İşte beyaz leblebinin 1 avucunun vücuda verdiği faydalar...

16.09.2022 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • BEYAZ LEBLEBİ NEDİR?

    İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedilmiştir ve İç Anadolu bölgesinden sonra Ege'de üretimine başlanmıştır. Kendi döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak görülen İbn-i Sina ise yazmış olduğu ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında leblebinin faydalarına değiniyor.

  • BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI NELERDİR?

    Beyaz leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Mide asidini dengeler,

    Diyet yapanlara yardımcıdır, tokluk hissi verir,

    Mide hastalıklarında oldukça faydalıdır,

    Bölgesel incelmeyi hızlandırır,

    Kas oluşumunu destekler,

    Sindirimi düzenler.

  • BEYAZ LEBLEBİ ZARARLARI NEDİR?

    Her besinin aşırı tüketiminde olabileceği gibi, beyaz leblebi tüketimini de abartırsanız hazımsızlık ve sindirim bozukluğu yaşayabilirsiniz. Fazla beyaz leblebi tüketimi kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi sorunlar ile karşılaşmanıza da sebep olabilir.

  • SARI LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    Sarı leblebinin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Anne sütünü arttırır,

    Bağışıklık sisteminizi güçlendirir,

    Tok kalma aralığınızı uzatır,

    Kolestrolü dengelemek için önemlidir,

    Cilt hücrelerinizi yeniler,

    Kan şekerini dengeler,

    Kemik gelişimine desteği oldukça fazladır.

  • Kuruyemiş alerjisi olan kişiler için uyarı:

    **Doktorunuza danışmadan tüketmeyin**

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