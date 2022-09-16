BEYAZ LEBLEBİ NEDİR?

İlk olarak leblebi Şeyh Murat Gazi tarafından nohudun ıslatılıp kavrulması ile keşfedilmiştir ve İç Anadolu bölgesinden sonra Ege'de üretimine başlanmıştır. Kendi döneminin en büyük hekimlerinden biri olarak görülen İbn-i Sina ise yazmış olduğu ‘’Küçük Tıp Kanunu’’ adlı kitabında leblebinin faydalarına değiniyor.