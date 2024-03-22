İbn-i Sina kimdir, nerede, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

İbn-i Sina kimdir, nerede, ne zaman ve kaç yaşında öldü?

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Özbekistan doğumlu İbn-i Sina, ilimiyle ve bilgi birikimiyle kendi alanında öncü biridir. Günümüzde hâlâ konuşulan Sina, tıpkı babası gibi ilime ilgi duyarak büyümüştür. İlime ve bilime çeşitli katkıları olan İbn-i Sina, günümüzde hâlâ merak edilmektedir. İbn-i Sina ne zaman öldü, neden öldü? Cevabı için okumaya devam edin…

İBN-İ SİNA KİMDİR?

Birçok internet kullanıcısı her gün “İbn-i Sina kimdir?” sorusunun cevabını araştırır. “Tıbbın Dehası” olarak bilinen İbn-i Sina, 980 yılında doğmuş bir bilim insanıdır. Felsefe, Tıp, Astronomi ve Simya alanında çalışmaları bulunan İbn-i Sina, Özbekistan’ın Buhara kentinde doğmuştur. Ancak aslen Afganistan Belh şehirlidir. Tam adı ise “Ebu Ali Sina” olarak bilinmektedir.

REKLAM 10 YAŞINDA HAFIZ OLDU İbn-i Sina’nın üstün zekâsı çevresi tarafından erkenden fark edilmiştir. Babası Abdullah da Samani İmparatorluğu’nun ileri gelen ilim insanlarından biridir ve İbn-i Sina, daha çocuk yaştayken babasından etkilenmiştir. Babası Abdullah da oğlunu İslam ahlakının yanı sıra birçok alandaki derslerle eğiterek büyütmüştür. Yaşına göre ileri zekâya sahip İbn-i Sina, henüz 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmuştur. İlerleyen yıllarda ise Fıkıh ilmi ile ilgili ilgilenen Sina, ilerleyen dönemlerde; edebiyat, Hint aritmetiği, akaid ve mantık konularında eğitim almaya devam etmiştir. Sonraki yıllarda kendini iyice geliştirmiş ve adını tarihe yazdırmıştır. 18 YAŞINDA SARAY HEKİMİ OLDU REKLAM İbn-i Sina’nın ilim ve bilim bilgisi, o dönemde amansız bir hastalığa yakalanmış olan padişah tarafından fark edilmiş ve saraya davet edilmiştir. Henüz 18 yaşındayken dahi iyi bir doktor seviyesinde olan Sina, padişahı iyileştirdikten sonra Saray hekimi olarak çalışmaya başlamıştır.

İBN-İ SİNA HAYATI Tam adıyla Ebu Ali el- Hüseyin İbn Abdullah İbn-i Sina olarak bilinen İbn-i Sina, 980 yılında Özbekistan’da Efşene Köyü’nde doğmuştur. İslam dünyasının önemli filozofları arasına adını altın harflerle yazdırmış Sina, aynı zamanda ileri seviyede bir bilim insanıdır. Birçok alanda önemli katkıları vardır ve günümüzde hâlâ birçok konuda bilgisinden yararlanılır. Sina’nın en önemli eseri ise "El-Kanun fi't-Tıb" kitabıdır ve bu kitap tıp üzerine yazılmıştır. El-Kanun fi't-Tıb, Orta Çağ süresince Avrupa’da tıp alanının en önemli referans kaynağı olmuştur. Ayrıca İslam tıbbı gelişimine de oldukça katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra Sina; astronomi, matematik, felsefe ve kimya gibi birçok alanda da kayda değer eserler vermiştir. REKLAM

İbn-i Sina, Aristoteles’ten oldukça etkilenmiştir ve onun eserlerini İslam dünyasına tanıtan kişidir. Ayrıca Aristoteles’in eserlerini İslam dünyasına uygun forma getirmek için çabalar da göstermiştir. Bu çabalar, Batı dünyasında “Scholastik” felsefenin oluşmasına destek olmuştur. Öte yandan Sina, Batı’da "Avicenna" olarak anılmaktadır. Bilhassa Orta Çağ Avrupası’nda büyük etki yaratan İbn-i Sina, Batı dünyasında çok büyük etki yaratmıştır. Felsefe ve tıp alanındaki çalışmaları, Rönesans döneminde Avrupa genelinde büyük yankı uyandırmış ve bu çalışmalar modern bilimin temellerine de katkı sağlamıştır. Sina, İslam dünyasının ve dünya tıbbının büyük düşünürlerinden biridir ve günümüzde dahi hâlâ bilgilerinden yararlanılmaktadır. İBN-İ SİNA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Tıp dehası İbn-i Sina kaç yaşında öldü? 980 yılında doğan İbn- i Sina 1037 yılında hayata veda etmiştir. Yani Sina, öldüğünde 57 yaşındadır. REKLAM İBN-İ SİNA NEDEN ÖLDÜ? Peki İbn-i Sina neden öldü? Öldüğünde 57 yaşında olan Sina’nın ölümünün bir nedeni olarak Hamedan Seferi sırasındaki hastalığı gösterilir. Bu sefer sırasında yakalandığı ve oldukça şiddetli olan kolit atağı ölümüne neden olmuştur. Kendisi, Hamedan’a vardığında tavsiye edilen tedavileri uygulamamış ve kendisini kadere teslim etmiştir. İbn-i Sina’nın hasta yatağındayken mallarını yoksullara bağışladığı, son gününe dek Kur’an okuduğu ve köleleri azat ettiği rivayet edilir. İBN-İ SİNA ESERLERİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR? İbn- i Sina, İslam filazofları arasında en fazla eser veren isimlerin başında gelir. Tıp, metafizik, mantık, felsefe, metafizik, ilahiyat, tefsir ve fıkıh alanlarındaki çalışmalarını eserlerine aktara İbn-i Sina’nın eserlerinde bilhassa tefsir ilmi ile yakından alakalı olduğu rahatlıkla görülebilir. Geniş kitlelere hitap eden Sina, Farabi ve Kindi gibi isimlerden sonra adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ayrıca Sina, kaleme aldığı eserlerle İslam dünyasındaki felsefenin temelini de oluşturmuştur. İBN-İ SİNA ESERLERİ El-Kanun fi't-Tıb, (ö.s), 1593, Tıpta Kanun: Tıp ile ilgili zamanın bilgilerini içerir.

Kitabü'l-Necat, (ö.s), 1593, Kurtuluş Kitabı: Metafizik konularda yazılmıştır.

Risale fi-İlmi'l-Ahlak, (ö.s), 1880, Ahlak Konusunda Kitapçık

İşarat ve'l-Tembihat, (ö.s), 1892: Fizik, Metafizik ve Mantık bölümlerini içerir.

Kitabü'ş-Şifâ, (ö.s), 1927: Matematik, Fizik, Metafizik ve Mantık konularında yazılmış 11 ciltlik bir eserdir.