İbn Haldun Üniversitesi, tüm eğitimi online ortama taşıdı

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Genel Sekreteri Dr. İsmail Erkam Tüzgen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda online eğitime geçişle ilgili tüm alt yapılarının önceden hazır olduğunu belirterek, "Okulların tatil edilmesiyle sistemimizi aktive ettik. Eğitimimizi bir gün dahi olsun aksatmadık." dedi.
Kovid-19 salgını nedeniyle YÖK toplantısında alınan yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılması kararının ardından, üniversiteler online eğitime geçti.
Dijital ortamda öğrencilerine ulaşan İHÜ'deki durumu AA muhabirine anlatan Tüzgen, ilk günden itibaren hazırlıklara başladıklarını söyledi.
Eğitimin aksamamasının ilk öncelikleri olduğunu vurgulayan Tüzgen, "Online eğitim konusunda zaten hazırlık yapıyorduk. Bu girişimlerimizi hızlandırdık. Okulların tatil edilmesiyle sistemimizi aktive ettik. Öncesinde hem hocalarımıza hem de öğrencilerimize bilgi verdik. Eğitimimizi bir gün dahi olsun aksatmadık." ifadelerini kullandı.
Derslerin yanı sıra edebiyat, münazara gibi öğrenci kulüplerinin de online olarak sürdürüldüğünü aktaran Tüzgen, panel ve sempozyumların online devam ettiğini kaydetti.
Dijital eğitimin iki ayrı kategoride değerlendirilmesi gerektiğini belirten Tüzgen, şunları kaydetti:
"Sadece sınıf ortamını bilgisayara aktarmak online eğitimin tüm avantajlarını sağlamıyor. Bunun iki ayrı tarafı var, eğitim ve yönetim sistemi programları. Biz dünyada en yaygın olanlardan bir tanesini kullanıyoruz. Öğrencilerin eğitim materyallerini öğrencilere ulaştırıyor bu sistem, aynı zamanda ödevlerini öğretmenlerine ulaştırmaya yarıyor."
İHÜ'de öğrencilere hazırlık sınıfından itibaren dijital eğitim imkanları sunduklarını söyleyen Tüzgen, bu sayede öğrencilerin hem teknolojinin imkanlarını hem de klasik sınıf ortamını maksimum verimlilikte kullandıklarını dile getirdi.
- "Öğrenciler online eğitimde adaptasyon sorunu yaşamadı"
"Öğrencilerimizin tamamına bir bilgisayar hediye ediyoruz. Hepsinin teknik alt yapısı hazırlanıyor. Yurtlarda zaten internet var. Dolayısıyla öğrenciler online eğitimde adaptasyon sorunu yaşamadı." diyen Tüzgen, bir GSM operatörüyle anlaştıklarını, interneti olmayan öğrencilere telefon operatörü üzerinden internet kotası sağladıklarını bildirdi.
Avrupa ve Amerika'daki okulların online eğitime "hazırlıksız" yakalandığını ifade eden Tüzgen, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ama Çin bu konuda alt yapı yatırımları olduğu için daha erken adapte oldu. Geçenlerde İtalya'nın internet alt yapısının yetersiz olduğuyla ilgili haberler çıktı. Ancak bu durum online eğitim sebebiyle değil, İtalyan vatandaşlarının film platformlarından film izleme oranının yüksek olması ya da online oyun oynama oranının yüksek olmasından kaynaklı şikayetler oldu. Amerika'da hali hazırda online eğitim veren kurumlar hızlı geçiş yapabildi. Çok az kurum tüm eğitimi dijitale geçirme alt yapısına sahipti."
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