31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin toplantı yaptığı İSMEK’in kadın bölge sorumlularına yönelik "Bekarlar kimler? Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza. İtfaiyecilerle bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar..." dediği iddia edildi ve bu iddia sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olayı yalanlayan şu açıklamayı yaptı: “19 Ağustos 2019 Pazartesi günü İSMEK Bölge Sorumluları ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü ile İBB Saraçhane binasında; sorumluluklar ve yeni dönem kayıtları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda, her bir bölge sorumlusuna ayrı ayrı söz verilerek kendilerini tanıtmaları istenmiş, mezuniyetleri, bölgelerinde kaç yıldır çalıştıkları, formasyon belgelerinin olup olmadığı, bölgesinde kaç okul olduğu, okulları ne sıklıkta ziyaret ettikleri ve bölgesi ile ilgili her türlü sorunları, önerileri ve değerlendirmeleri alınmıştır. Taşınan İSMEK binaları ile ilgili 2018 – 2019 eğitim dönemi için deprem, yangın ve elektrik yönetmeliklerine uygunsuzluk raporları doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Anılan toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmemiş olup geçen ay itibari ile İSMEK kadrosuna alınan öğretmenlerimiz arasında da böyle bir ayrıma gidilmediği açıkça görülecektir. Giyimi kuşamı nedeniyle hiçbir kadın çalışanımız mağdur edilmediği gibi bu hususta herhangi bir ayrımcılıkta yapılmamaktadır. Diğer yandan insanların yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılandığı iddia edilen kişilerle anılan yöneticinin medeni halinin aynı olması da haberin gerçek dışı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Daha önce benzer gerçek dışı haberler sosyal medya üzerinden yayınlanmış olup daha sonradan toplantıya katılan kişiler durumun bu şekilde olmadığını sosyal medyada ifade etmişlerdir. Bu asılsız haberin toplantının gerçekleştiği Ağustos 2019’dan 5 ay sonra ve İSMEK’te başlatılan soruşturmalar ve bu kapsamda yapılan iş akdi fesihlerini takiben tekrar gündeme getirilmiş olması haberlerin gerçek dışı ve art niyetle kaleme alındığını göstermektedir. Haberde yer alan iddialar gerçek dışıdır.”
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