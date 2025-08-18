Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İBB’den özel gereksinimli bireylere yaz atölyeleri: ÖZGEM atölyelerine nasıl başvurulur, kimler katılabilir, hangi dersler var?

        İBB'den özel gereksinimli bireylere yaz atölyeleri: ÖZGEM atölyelerine nasıl başvurulur, kimler katılabilir?

        İBB, ÖZGEM aracılığıyla 7 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler için yaz boyunca sanat, spor ve sosyal etkinliklerden oluşan atölye programı düzenliyor. Program 1 Temmuz itibarıyla başladı ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. Katılımcılar, iki haftalık gruplar halinde çeşitli atölyelerden faydalanabilecek. Peki, ÖZGEM atölyelerine nasıl ve nereden başvurulur, hangi dersler veriliyor? İşte, İBB ÖZGEM atölyeleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 14:57 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri (ÖZGEM) aracılığıyla çeşitli atölyeler düzenliyor. Atölyelerde resim, boyama, takı tasarım ve seramik gibi dersler veriliyor. Kayıtlar 31 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, ÖZGEM atölyeleri nerede, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

        • 2

          KİMLER ÖZGEM ATÖLYELERİNE BAŞVURABİLİR?

          Daha önce ÖZGEM’lerden destek eğitim hizmeti almamış ve 7 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler atölyelere katılabilir.

        • 3

          ÖZGEM ATÖLYE TARİHLERİ

          1 Temmuz 2025 Salı günü başlayan ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar sürecek olan yaz okulu programı, sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklerle katılımcılara hem keyifli hem de geliştirici bir deneyim sunuyor.

          Atölyeler, iki haftada bir yenilenen gruplar ile hafta içi her gün 10.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her merkezde 10 kişilik kontenjan bulunuyor.

        • 4

          ÖZGEM ATÖLYELERİNDE HANGİ DERSLER VERİLİYOR?

          Okuma saatleri, resim, boyama, takı tasarım ve seramik olmak üzere engelli bireylerin sanatsal yaratıcılıklarını geliştiren etkinlikler de düzenleniyor.

          Ayrıca ÖZGEM’lerin yanı sıra İBB Trafik Çocuk Parkuru, İBB İtfaiye Çocuk Parkuru ve İBB iştiraki Spor İstanbul tesislerinde etkinlikler de gerçekleşiyor

        • 5

          BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

          “İstanbul Senin” üzerinden duyurulan başvurular, ÖZGEM’lerden yapılıyor. Uygunluğu merkez psikoloğu ve eğitmenleri tarafından değerlendirilen bireyler programa dâhil ediliyor. Yaz atölyelerine dâhil olan her bireyin günlük yoklama girişleri ve takibi ise düzenli olarak yapılıyor. Program bitimi olan 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar kontenjan dâhilinde kayıt alınmaya devam edilecek.

        • 6

          ÖZGEM ATÖLYELERİ NEREDE?

          Program, İstanbul’un dört bir yanında bulunan 21 farklı ÖZGEM'de hayata geçiriliyor:

          Bağcılar İşitme ÖZGEM

          Bağcılar Görme ÖZGEM

          Bahçelievler ÖZGEM

          Başakşehir ÖZGEM

          Büyükçekmece ÖZGEM

          Esenler ÖZGEM

          Esenyurt ÖZGEM

          Fatih Kariye ÖZGEM

          Gaziosmanpaşa ÖZGEM

          Kâğıthane ÖZGEM

          Küçükçekmece ÖZGEM

          Silivri ÖZGEM

          Sultangazi ÖZGEM

          Beykoz ÖZGEM

          Çekmeköy ÖZGEM

          Kadıköy ÖZGEM

          Kartal ÖZGEM

          Sancaktepe ÖZGEM

          Sancaktepe İşitme ÖZGEM

          Tuzla ÖZGEM

          Ümraniye ÖZGEM

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Fazla ilaç kullanımı bağırsağını deldi! Ölümden döndü
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Habertürk Anasayfa