İBB'den özel gereksinimli bireylere yaz atölyeleri: ÖZGEM atölyelerine nasıl başvurulur, kimler katılabilir?
İBB, ÖZGEM aracılığıyla 7 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler için yaz boyunca sanat, spor ve sosyal etkinliklerden oluşan atölye programı düzenliyor. Program 1 Temmuz itibarıyla başladı ve 31 Ağustos'a kadar sürecek. Katılımcılar, iki haftalık gruplar halinde çeşitli atölyelerden faydalanabilecek. Peki, ÖZGEM atölyelerine nasıl ve nereden başvurulur, hangi dersler veriliyor? İşte, İBB ÖZGEM atölyeleri hakkında detaylar...
- 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezleri (ÖZGEM) aracılığıyla çeşitli atölyeler düzenliyor. Atölyelerde resim, boyama, takı tasarım ve seramik gibi dersler veriliyor. Kayıtlar 31 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Peki, ÖZGEM atölyeleri nerede, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...
- 2
KİMLER ÖZGEM ATÖLYELERİNE BAŞVURABİLİR?
Daha önce ÖZGEM’lerden destek eğitim hizmeti almamış ve 7 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler atölyelere katılabilir.
- 3
ÖZGEM ATÖLYE TARİHLERİ
1 Temmuz 2025 Salı günü başlayan ve 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar sürecek olan yaz okulu programı, sanat, spor, müzik ve sosyal etkinliklerle katılımcılara hem keyifli hem de geliştirici bir deneyim sunuyor.
Atölyeler, iki haftada bir yenilenen gruplar ile hafta içi her gün 10.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her merkezde 10 kişilik kontenjan bulunuyor.
-
- 4
ÖZGEM ATÖLYELERİNDE HANGİ DERSLER VERİLİYOR?
Okuma saatleri, resim, boyama, takı tasarım ve seramik olmak üzere engelli bireylerin sanatsal yaratıcılıklarını geliştiren etkinlikler de düzenleniyor.
Ayrıca ÖZGEM’lerin yanı sıra İBB Trafik Çocuk Parkuru, İBB İtfaiye Çocuk Parkuru ve İBB iştiraki Spor İstanbul tesislerinde etkinlikler de gerçekleşiyor
- 5
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
“İstanbul Senin” üzerinden duyurulan başvurular, ÖZGEM’lerden yapılıyor. Uygunluğu merkez psikoloğu ve eğitmenleri tarafından değerlendirilen bireyler programa dâhil ediliyor. Yaz atölyelerine dâhil olan her bireyin günlük yoklama girişleri ve takibi ise düzenli olarak yapılıyor. Program bitimi olan 31 Ağustos 2025 Pazar gününe kadar kontenjan dâhilinde kayıt alınmaya devam edilecek.
- 6
ÖZGEM ATÖLYELERİ NEREDE?
Program, İstanbul’un dört bir yanında bulunan 21 farklı ÖZGEM'de hayata geçiriliyor:
Bağcılar İşitme ÖZGEM
Bağcılar Görme ÖZGEM
Bahçelievler ÖZGEM
Başakşehir ÖZGEM
Büyükçekmece ÖZGEM
Esenler ÖZGEM
Esenyurt ÖZGEM
Fatih Kariye ÖZGEM
Gaziosmanpaşa ÖZGEM
Kâğıthane ÖZGEM
Küçükçekmece ÖZGEM
Silivri ÖZGEM
Sultangazi ÖZGEM
Beykoz ÖZGEM
Çekmeköy ÖZGEM
Kadıköy ÖZGEM
Kartal ÖZGEM
Sancaktepe ÖZGEM
Sancaktepe İşitme ÖZGEM
Tuzla ÖZGEM
Ümraniye ÖZGEM
-
- 7