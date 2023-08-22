İBB üniversite yurt ücretleri belirlendi. İBB bünyesinde bulunan 8 kız yurdu ve 6 erkek yurdu başvuruları başlarken İBB üniversite kayıt ücretleri de açıklandı. Açıklamanın ardından "2023 İBB üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler ve ücreti ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2023-2024 İBB yurt başvuru şartları ve ücretlerine ilişkin merak edilenler...