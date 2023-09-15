İBB AYLIK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Öğrenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemesi yapmazlar.

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.