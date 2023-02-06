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İBB, Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı! 24 saat açık tutulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başlattığı kampanyayla, Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere, Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde yardım malzemeleri toplanıyor. Kampanya için merkez 24 saat açık tutulacak. Yetkililer, kullanılmış ürünlerin getirilmemesi konusunda uyarı yaptı

Giriş: 06.02.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
İBB, Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
İBB, Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Kampanya için merkez 24 saat açık tutulacak.

Kahramanmaraş depremi sonrası, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemeleri toplanması için İstanbullular'a çağrı yapıldı.

Battaniye, ısıtıcı, el feneri, pil, kışlık giyim ve hijyenik ürünler gibi yardım malzemelerinin Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde toplanmasına başlandı. TIR'larla deprem bölgelerine ulaştırılacak yardım malzemeleri için, merkezin 24 saat boyunca açık olacağı bildirildi.

Ayrıca Kartal Esentepe Mahallesi'nde bulunan İBB Lojistik Destek Merkezi deposuna da yardım malzemelerinin getirilebileceği duyuruldu. Yetkililer kullanılmış ürünlerin alınmayacağını belirtti.

İSTANBULLULAR YARDIM MALZEMELERİYLE BİRLİKTE GELMEYE BAŞLADI

Yenikapı'daki merkeze saat 14.00 itibariyle yardım malzemeleri getirilmeye başlandı. Kampanya katılanlardan Gül Güneş, "Özellikle bebekler ve genç kadınlar için hijyen malzemesi getirdim. Bence bunlar önemli birer ihtiyaç. Lütfen herkes sıfır, giyilmemiş malzemeler getirmeye öncelik versin. Öğrendiğimizden beri perişan durumdayız, bizim de Hatay'da tanıdıklarımız vardı, onlardan haber bekliyoruz. Elimizden geleni yapmak zorundayız, Türkiye şu anda el ele olmak zorunda, başka yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi. Yardım malzemesi getirenlerden Raşit Uçan ise, "Battaniye ve montla geldim. Sabah şok içinde uyandık, hala şoktayız. Elimizden geleni yapmak durumundayız. Herkes elinden geldiği kadar destek olmalı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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