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        Haberler Bilgi Gündem İBB yeni uygulama tabanlı taksi tasarımı anketi seçenekleri neler, nereden ve nasıl oy kullanılır?

        İstanbullular taksi tasarımı seçiyor! Yeni uygulama tabanlı taksi tasarımları için anket başlatıldı

        İstanbul trafiğine çıkarılmaya hazırlanan uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi anket başlattı. Ankette vatandaşlardan yeni taksilerin tasarımları için görüş istendi. İşte, uygulama tabanlı taksilerin özellikleri ve anketteki tasarımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 09:42 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:12
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için anket başlattı. 5 farklı tasarım sunulan ankette İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor. Anket sonuçları 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. Peki, uygulama tabanlı taksi nedir? İşte, yeni taksiler için olası tasarımlar...

        • 2

          UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

          - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

          - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

          - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

          - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

          - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

          - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

        • 3

          İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ

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