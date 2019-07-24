24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne Tülün İnal’ı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na da Dr. Naim Erol Özgüner'i atadı.
İBB'DE İKİNCİ ÜST DÜZEY KADIN YÖNETİCİ
Boğaziçi İmar Müdürlüğüne getirilen Tülün İnal, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1978 yılında Levent Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğine girerek 1982 yılında mezun oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 1 Temmuz 1983 tarihinde işbaşı yapan İnal, 1985-1992 arasında, Harita İmar Uygulama Şefi, Harita Müdür Yardımcısı ve Harita Müdürü olarak hizmet verdi. 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğü’nde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde Harita Şefliği yapan İnal’ın, 2017-2019 arasındaki görevi de Yapı Kontrol Şefliğinde Teknik Elemanlık oldu.
İnal, uzun yıllardan beri Sarıyer’de kooperatif yönetim kurulu üyeliği ve Sarıyer Bölgesi Üst Birlik Kooperatifler Birliği’nde Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne 17 Temmuz 2019 günü atanmış olan İnan, evli ve iki çocuk annesi.
BİLGİ İŞLEMİN BAŞINA ÖZGÜNER GETİRİLDİ
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atanan Dr. Naim Erol Özgüner, 1971 İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı almaya hak kazandı. Sonrasında Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamladı.
4 yıl Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketi’nde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus’taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol aldı, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti.
Özgüner, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında görev yapıyordu.
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