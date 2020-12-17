İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.
Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda, sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığı sebebiyle yargıya taşınan İBB ve İETT'de işçi statüsündeki çalışanların maaş zamları görüşüldü.
İBB İnsan Hakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın Gündem raporunda yer alan teklifinde sendikalar arasındaki yetki uyuşmazlığına ilişkin yargıya taşınan sürecin halen devam ettiği ve buna bağlı olarak yeni Toplu İş Sözleşmesi’nin kısa sürede imzalanamayacağının tahmin edildiği belirtildi.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE KADAR GEÇERLİ
Bu nedenle İBB Başkanlığı ile İETT'de görev yapan işçi statülü personelin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla toplu sözleşme yapılana kadar ücretlerde düzenleme yapılması talep edildi.
Yapılacak toplu iş sözleşmesinde dikkate alınmak üzere 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl için yüzde 13 zam önerildi. İkinci yıl ise işçilerin 28 Şubat 2021 tarihinde almakta oldukları günlük ücretlerine 1 Mart 2021'den geçerli olmak üzere TÜFE oranında artış yapılması istendi.
Yapılan zamlar toplu iş sözleşmesine kadar geçerli olacak.
İlgili komisyonların da olumlu görüş bildirdiği gündem maddesi mecliste oy birliği ile kabul edildi.
Mecliste, zabıta ve itfaiye personeline fazla mesai ücretinin en üst tutar üzerinde verilmesi de karara bağlandı.
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