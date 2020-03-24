İBB tıbbi atıkların bertarafında yeni önlemler aldı

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsün (Kovid -19) tıbbi atıklar üzerinden yayılmaması için ek önlemler aldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında İBB ve İSTAÇ, çalışmalarını İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile uyum içinde yürütüyor.
Önlemler kapsamında, Asya ve Avrupa yakalarında dört yeni yedek araç hazır hale getirildi. Yine tıbbi atık geçici depolama kapasitesi sınırlı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, acil bir duruma karşı, 10 metreküp hacimli ve tam donanımlı bir toplama aracı bulundurulmaya başlandı. 7/24 alanda bekleyecek araçla kapasite sorununun ortadan kaldırılması amaçlandı.
Bunlara ek olarak İSTAÇ bünyesindeki yakma tesisinde, karantina atıklarında meydana gelebilecek hızlı bir artışa karşı önlem alındı. Yeni bir düzenlemeyle sterilizasyon tesisi, üç vardiya çalıştırılmaya başlandı. Böylece yakma tesisine sevk edilen tıbbi atık miktarı en aza indirgendi. Ayrıca atık toplama operasyonlarında bir aksaklık yaşanmaması için 10 tonluk geçici stok alanı boş olarak hazırda bekletiliyor.
İBB, tıbbi atıkların toplanması esnasında çalışan personellerin enfeksiyon kapmaması için de gerekli iş sağlığı ve güvenliği kurallarını titizlikle uyguluyor. İşçiler, sahada eldiven, maske, bone, iş elbisesi, çelik tabanlı kompozit burunlu iş ayakkabısı, gözlük ve göz durulama sıvısı gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanıyor.
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