İBB Spor Okulları eğitimlere başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından, 3-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Spor Okulları kayıtları, bugün başladı. 12 farklı spor branşında ve 48 farklı tesiste gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor. 21 Eylül’de başlanacak eğitimlerde kontenjan sınırı bulunuyor.

12 BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Spor Okullarında eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor.

48 farklı tesiste düzenlenecek eğitimler, çocukların ilgi ve yetenekleri çerçevesinde gerçekleşiyor. Dört farklı yaş grubunun bulunduğu programlar, Cimnastik, Atletizm, Taekwondo, Basketbol, Voleybol, Yüzme, Futbol, Tenis, Buz Pateni, Okçuluk, Badminton, Temel Hareket Eğitimi olmak üzere 12 ayrı spor dalını içeriyor.

ERKEN YAŞTA SPOR

12 branştan biri olarak planlanan Temel Hareket Eğitimi, 3 – 5 yaş aralığındaki çocuklara, spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor. Çocukların, oyunlarla başlayan egzersizler sayesinde sporu yaşam biçimi olarak benimsemesi istenirken, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Doğru beslenme, obezitenin önlenmesi ve sağlığın korunması da eğitimlerin öncelikleri arasında bulunuyor.

YETENEKLER DESTEKLENECEK

Eğitimlerde, potansiyeli bulunanlar gençlerin ülke sporuna kazandırılması için değerlendirmeler de yapılacak. Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirebilmeleri üzerine kurgulanan Spor İstanbul Performans öncesi spor okulları, ulusal ve uluslararası alanlarda başarılı sporcular yetiştirmek için performans yaş aralığındaki kayıtlı çocuklara teknik kriter değerlendirmesi yapacak. Kriterleri karşılayan çocuklar performans öncesi spor okullarına katılmaya hak kazanacaklar.

KAYITLAR BAŞLADI



İBB Spor İstanbul Spor Okulları, iki aylık periyotlar şeklinde düzenlenecek. 1. Eğitim dönemi olan ve 21 Eylül de başlayacak programlar için kayıtlar bugün açıldı. 2. Eğitim dönemi kayıtları ise 13 – 29 Kasım’da tarihlerinde başlayacak.