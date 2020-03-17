Dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan tedbirler çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi de sosyal tesislerindeki faaliyetlerine ara verme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB’ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir" ifadelerini kullandı.