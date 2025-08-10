Habertürk
        İBB Şehir Tiyatroları'ndan Açık Hava Yaz Oyunları

        İBB Şehir Tiyatroları'ndan Açık Hava Yaz Oyunları

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyunculukları, sahne tasarımı, kostüm ve müzikleriyle sezon boyunca büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Tartuffe'ü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seyircilerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:21
        Şehir Tiyatroları'ndan Açık Hava Yaz Oyunları
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağustos ayını sanatla dolu geçirmek isteyenleri Açık Hava Yaz Oyunları’yla buluşturuyor. Şehir Tiyatroları, oyunculukları, sahne tasarımı, kostüm ve müzikleriyle sezon boyunca büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Tartuffe’le seyirci karşısına çıkıyor.

        Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 15, 16, 17 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de, Haldun Taner’in yazdığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”; 20, 21 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de, Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği “Tartuffe”; 23, 24 Ağustos 2025 tarihlerinde 21.00’de sahneleniyor.

        Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahnelenecek oyunların biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.

        FOSFORLU CEVRİYE

        Anne babasını tanımadığı için gökteki yıldızlardan doğduğuna inanan, denizin kucağında bir sokak çocuğu olarak büyüyen, Galata mevkiinde karnını doyurabilmek için “icra-i sanat” eyleyen Cevriye, sıradan bir sokak kızı değil aslında İstanbul sokaklarının ta kendisidir. Hastalık ve soğuktan ölüme yaklaştığı o gece, karşısına çıkan esrarengiz bir Adam sayesinde hayata ve kara sevdaya tutunur. Cevriye’nin daha önce tanıdığı erkeklere hiç benzemeyen ve ona “siz” diye hitap eden bu Adam aslında gizli yaşayan bir idam mahkûmudur. Cevriye onu tanıdığı günden sonra artık bambaşka bir “insan” olmuştur. Hapis, sürgün, aradan geçen zaman ve türlü belalara rağmen bu aşktan vazgeçmeyen Cevriye, sevdiği için her şeyi göze alacaktır.

        Oyunda 1930-40’lı yılların İstanbul’u zengin tasvirleriyle sunuluyor. Mahallelerin arka sokaklarında, hapishanelerinde, batakhanelerinde hayata tutunmaya çalışan kadınların, annelerin, çocukların ve afili delikanlıların otoriteyle olan ilişkisi çarpıcı öykülerle aktarılıyor.

        Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Direnç Dedeoğlu, Esra Ede, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

        GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM

        Epik Tiyatro’nun büyük ustası Haldun Taner, bu kült eserinde 31 Mart Vakası’ndan 71 Muhtırası’na kadar bireysel ve toplumsal anlamda yaşanan dönüşümlerin yanı sıra hiç değişmeyen şeylerin taşlamasını yapıyor. Oyunda yoksul bir aileden gelen, hayatı sorgulamadan yaşayan “dürüst” Vicdani ile varlıklı bir ailede doğan, servetine servet katarak yükselebilmek için her yolu mubah gören Efruz isimli iki zıt karakterin hayat hikâyesi aktarılıyor. Hiciv, mizah ve yer yer hazin hikâyelerle ilerleyen oyun, sınıfsal farklılıkların birey ve sosyal yaşam üzerindeki etkileri, insan tabiatı, vatan sevgisi, iyilik-kötülük gibi konulara dair sorular sorduruyor. Vicdani kendi gibi olanlara şöyle sesleniyor: “Ey benim kardeşlerim/ İbret olsun hayatım/ Açın ne olur gözünüzü,/ Sakın siz de benim gibi/ Safçasına/ Plak olmayın"

        Oyunda Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Doğan Şirin, Emrecan Karakurum, Özgür Atkın, Özgür Dağ, Seda Çavdar, Yiğit Ali Uslu rol alıyor.

        TARTUFFE

        Zengin mi zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden evine yerleştirdiği sahtekar bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatan bu ölümsüz eserde; inancı, aileyi, aşkı, erkek-kadın farklarını, dünümüzü, bugünümüzü, mizahı, müziği, acıyı, hüznü, rahatsız edici türlü anları iç içe ve olanca dinamiğiyle seyircinin karşısına çıkarıyoruz. Orhan Veli’nin olağanüstü çevirisine, şiirlerinden bestelenen şarkıların da eşlik ettiği seyirliğimizle, hayata dair bu acayip bilmeceyi bir kez daha kahkahalarla selamlıyoruz.

        Oyunda Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #fosforlu cevriye
        #Tartuffe
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi
