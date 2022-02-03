İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Şubat ayının ilk haftasında 6 çocuk oyunuyla minik seyircilerin karşısına çıkıyor.

İBB Şehir Tiyatrolarıbu haftayerli ve yabancı yazarların her yaş grubuna hitap eden eserlerini çocuklarla buluşturuyor. Herkes Sihirbaz Olacak, Bekçi ile Postacı, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Rüya, Benim Güzel Pabuçlarım, Elma Kurdu Kırtık oyunları Şubat ayının ilk haftasında...

HERKES SİHİRBAZ OLACAK (3+ Yaş)

6 Şubat 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Ünlü sihirbaz Zubi’nin öğrencileri “usta”lığa geçip onun sihirli şapkasını almanın hayalini kurarlar. Zubi, sihirli şapkanın yeni sahibini belirlemek için bir yarışma düzenler. İllüzyon gösterileriyle ilerleyen oyunda, hedefe ortaklaşa ilerlemenin önemi anlatılıyor. Kubilay Tuncer’in yazıp yönettiği oyunda Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Cihat Faruk Sevindik, Damla Cangül Yiğit, Zeliha Bahar Çebirol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BEKÇİ İLE POSTACI (3+ Yaş)

6 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello adlı çocuk kitabından uyarlanan eserde bir bekçi ile bir postacı ev arkadaşlarıdır. Biri gece diğeri gündüz çalıştığından hiç görüşemezler. Soğuk bir kış günü ikisi de hastalanınca, evi aynı anda paylaşmaları gerekir. Lodovica Cima, Gabriele Clima’nın yazdığı Ceylan Özçapkın’ın çevirdiği, Derya Yıldırım’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Besim Demirkıran, Cafer Alpsolay, Melisa Demirhan, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde, 6 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ (3+ Yaş)

6 Şubat 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ınyönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

RÜYA(5+Yaş)

6 Şubat 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi

Hayvanların kafese kapatılması, gösterilerde kullanılması, doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılmaları nedeniyle çok üzülen bir çocuğun onları nasıl kurtardığı anlatılır. Özge Midilli-Ertan Kılıç’ın yazdığı Özge Midilli’nin yönettiği oyunda Nilay Yazıcıoğlu, Tarık Köksal, Nilay Bağ, Ceren Kaçar, Ceysu Aygen, Çağlar Polat, Emre Çağrı Akbaba, Mehtap Gündoğdu Akbulut rol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

6 Şubat 2022 tarihinde Müze Gazhane Büyük Sahne

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

ELMA KURDU KIRTIK (4-7 Yaş)

6 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkayave Seda Çavdar rol alıyor. Oyun, 6 Şubat 2022 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.