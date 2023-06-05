Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

İBB Şehir Tiyatroları'na 7 ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri’nden 7 ödüle layık görüldü.

Giriş: 05.06.2023 - 09:26 | Güncelleme: ABONE OL
İBB Şehir Tiyatroları'na 7 ödül
HABERTURK.COM

Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri’nden 7 ödüle layık görüldü.

Hamlet
Hamlet

En İyi Yapım Ödülü Hamlet’e,

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Ödülü Bir Halk Düşmanı oyunuyla Mert Tanık’a,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Mahperi Mertoğlu’na,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Esra Ülger’e,

Bir Halk D&uuml;şmanı
Bir Halk Düşmanı

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Tartuffe oyunuyla Eylül Gürcan’a,

En İyi Işık Tasarımı Ödülü Cadı Kazanı oyunuyla Kemal Yiğitcan’a,

En İyi Müzik Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Oğuzhan Balcı’ya verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul Behçet Necatigil'le buluşuyor
İstanbul Behçet Necatigil'le buluşuyor
'Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri'
'Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri'
İBB Şehir Tiyatroları Frankfurt'ta
İBB Şehir Tiyatroları Frankfurt'ta
İBB Şehir Tiyatroları biletleri satışta
İBB Şehir Tiyatroları biletleri satışta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.