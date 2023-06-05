İBB Şehir Tiyatroları'na 7 ödül

Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, Yeni Tiyatro Dergisi 10. Emek ve Başarı Ödülleri’nden 7 ödüle layık görüldü.

En İyi Yapım Ödülü Hamlet’e,

En İyi Erkek Oyuncu (Dram) Ödülü Bir Halk Düşmanı oyunuyla Mert Tanık’a,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Mahperi Mertoğlu’na,

Kadın Oyuncu Özel Ödülü Gidiş Dönüş Moskova Retro oyunuyla Esra Ülger’e,

En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü Tartuffe oyunuyla Eylül Gürcan’a,

En İyi Işık Tasarımı Ödülü Cadı Kazanı oyunuyla Kemal Yiğitcan’a,

En İyi Müzik Ödülü Fosforlu Cevriye oyunuyla Oğuzhan Balcı’ya verildi.