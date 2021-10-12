2 ödülle döndü

Antik Yunan klasiklerinden modern klasiklere, Fransız edebiyatından Amerikan edebiyatına sahnelediği oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 7'nci Anadolu Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görüldü.

11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Su Gösteri Sanatları Sahnesi‘nde düzenlenen ödül törenine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle'nin yanı sıra birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde 'Şehir Yazarlarını Arıyor' adlı yeni yazarlar projesini faaliyete geçiren İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen Yılın En Etkili Hareketi Ödülü'ne layık görüldü.

Dramaturg olarak Hatice Yurtduru, eğitim ve yazın alanında tiyatro sanatına kattığı değerler nedeniyle Başarı Emek Ödülü'ne layık görüldü.