İBB'nin yardım paraları hakkında karar

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İBB'nin pandemi döneminde başlattığı "Birlikte Başaracağız" kampanyası 5 Ağustos 2020 tarihinde durdurulmuştu.

30 Mart-18 Haziran tarihleri arasında 6 farklı banka hesaplarında toplanan yardım paraları hesapları İçişleri Bakanlığı kararıyla dondurulmuştu. İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması gerekçe gösterilmişti.

İBB, hesaplarının dondurulma kararını yargıya taşırken, "Belediye kanunun 15'inci maddesine göre, bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu" belirtilmişti.

Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye gönderilen bir yazı ile banka hesaplarında dondurulan 6 milyon 212 bin 511 liranın Istanbul Defterdarlığı'na aktarılmasına karar verildiği bildirildi.